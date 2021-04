Bologna, Mihajlovic: "Per tenere Barrow servono 15 mln. Saranno soldi in meno per il mercato"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, ha parlato anche di Musa Barrow, arrivato a 8 gol e 8 assist in campionato: "Ricordiamoci che per tenerlo la società deve pagare ancora 15 milioni, per cui saranno 15 milioni in meno per il mercato. Io con lui mi arrabbio, e lo faccio perché so che lui è uno di quelli che in partita ti può dare di più, e questo lo dimostrano i numeri. Tra l'altro ha fatto tutto questo in una squadra di metà classifica".