Bologna, Mihajlovic tentato da Juve e Lazio: la permanenza resta in bilico

Sinisa Mihajlovic ha fatto capire che, nonostante il suo contratto col Bologna abbia la scadenza fissata nel 2023, la certezza sulla sua permanenza ancora non c'è. Il tecnico serbo è attratto dall'idea di poter sedere su una panchina con maggiori ambizioni e ascolta con interesse le voci che lo accostano a Juventus e Lazio. Anche in Premier League potrebbe muoversi qualcosa ed è per questo che al momento avere la certezza al 100% che resterà alla guida degli emiliani è impossibile. Il club non ha alternative perché convinto che alla fine Miha resterà, ma decisivo sarà l'incontro con Joey Saputo che dovrebbe tornare in Italia nel prossimo weekend. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.