Ufficiale Bologna, nuova avventura per Raimondo: l'attaccante va in prestito al Frosinone

Nuova avventura in prestito per Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 reduce dalle esperienze con la maglie di Ternana, Venezia e Salernitana. La punta di proprietà del Bologna passa in prestito al Frosinone, di seguito la nota ufficiale del club ciociaro:

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Raimondo. L’attaccante classe 2004 arriva a titolo temporaneo".