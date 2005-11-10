Bologna, Palladino: "Il momento di Dovbyk arriverà". Poi svela: "Dopo l'Ascoli si è fermato"

Un momento importante nella conferenza stampa di Raffaele Palladino alla vigilia di Bologna-Inter è stato dedicato ad Artem Dovbyk, centravanti che sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie con il tecnico italiano, che però ha chiarito subito: "Abbiamo cercato di dargli minutaggio sia con la Primavera, sia contro l'Ascoli durante le due settimane di sosta per le nazionali e ha risposto bene, poi ha avuto un piccolo acciacco al flessore".

Raffaele Palladino prosegue e incoraggia l'ex Girona a non mollare e continuare a dare il massimo: "Ha minuti nelle gambe, ma fin tanto che non lo metterò in campo, lui dovrà aspettare la sua occasione, deve stare tranquillo perché il suo momento arriverà. Così come è stato per Enem. Anche altri giocatori devono aspettare la loro chance, ma possono star certi che gliela darò".

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