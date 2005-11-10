È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Bologna, anticipo che ha aperto la 13^ giornata di Serie A terminato 0-0 nonostante diverse chance nitide da entrambi i lati. Il tecnico rossoblu, Raffaele Palladino, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.23 inizia la conferenza

Contento di queste due partite con Udinese e Venezia?

"Questo è un campo difficile, ostico, il Napoli qui ha perso, l'Inter ha faticato. Le squadre di Nicola si difendono bene e agiscono in transizione. Se mi chiedi se sono contento dico di no, primo tempo simile a quello con l'Udinese, potevamo fare meglio nella fase di possesso. I ragazzi lo hanno riconosciuto a fine primo tempo. Siamo andati meglio nella ripresa. Abbiamo avuto occasioni, ma potevamo anche prendere gol nella ripresa, visto che hanno colpito un palo. Sicuramente fa piacere essere lì in alto".

Un giudizio sugli attaccanti? Potevano fare meglio?

"Potevamo fare meglio, sì, ma a partire da come abbiamo costruito dall'inizio, non solo con gli attaccanti. Non è che abbiamo giocato male con gli attaccanti nel primo tempo, ma piuttosto abbiamo creato male nella prima costruzione portando palloni sporchi davanti".

Potete fare meglio quando c'è da dominare?

"Non è così. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo molto meglio, l'ho già detto. Possiamo fare meglio in generale, quello sì".

Come si prepara la sfida alla Roma?

"C'è da lavorare tanto, una squadra fortissima, dovremo essere bravi a preparare al meglio la sfida".

Ore 23.16 finisce la conferenza