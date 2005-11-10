Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita del Penzo dopo il pareggio con il Venezia: "Bravo Arthur, ha detto delle cose giuste che penso anche io e riconosciuto dal gruppo. Non abbiamo fatto un buon primo tempo e i ragazzi lo hanno riconosciuto. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Stankovic ha fatto delle belle parate, ma potevamo anche prendere gol. Sono tanti risultati positivi, ma abbiam le possibilità di fare meglio e l'ambizione dei ragazzi mi piace".

Le scelte del primo tempo le rimpiangi?

"Non dipende da uno o due calciatori. Nel primo tempo siamo stati lenti nella prima costruzione, meriti anche del Venezia. Venire qui non è semplice perchè poi diventa una partita di ripartenze. Potevamo cercare di andare da un lato all'altro più velocemente. La partita non dipende da un paio di interpreti. Secondo me abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo".

Che spiegazioni ti dai sulle prime punte?

"E' strano. Non riesco nemmeno io a spiegarmelo. A Monza, con Mota e Petagna, a Firenze con Kean, l'anno scorso con Scamacca e Krstovic: hanno sempre fatto gol. Credo che il calcio sia dovuto a momenti. Produciamo tanto, il loro portiere è stato anche il migliore in campo. Cercherò di lavorare di più con Dovbyk e Piccoli; abbiamo bisogno anche dei gol dei trequartisti. Lavoreremo ancora di più, sapete che ci tengo ai gol".