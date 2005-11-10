Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha analizzato a Sky Sport il pari a reti inviolate di Venezia. Di seguito le dichiarazioni principali del tecnico rossoblù nel post partita.

L'analisi di Palladino

Sulla partita di stasera: "È stata una partita simile a quella con l'Udinese. Non abbiamo fatto un buon primo tempo, mi aspettavo di più dai ragazzi. Dobbiamo e possiamo fare meglio. Sicuramente questo è un campo ostico, dove tante squadre hanno faticato, vedi Napoli e Inter. Vanno dati anche ai meriti al Venezia, che ha fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo siamo venuti un po' fuori, creando qualche occasione, ma avremmo anche potuto prendere gol. Il pareggio per me è giusto. Usciamo da questo campo con tante risposte e con tante cose sulle quali possiamo migliorare".

Sulla carica data a Piccoli neo-entrato: "Io, come carico gli altri, ho caricato tanto anche Piccoli. Oggi i nostri attaccanti non sono stati fortunati. Credo però che gli ingressi a gara in corso abbiano dato ciò che dovevano, in un momento della partita in cui dovevamo alzare la pressione. Non c'è stata grande fluidità di manovra, noi abbiamo bisogno di alzare la qualità negli ultimi metri".

Su cosa si porta dietro da Venezia: "Ci sono degli spunti da prendere, il primo tempo non è piaciuto né a me né alla squadra, come riconosciuto dai ragazzi stessi a fine primo tempo".

Sull'esperienza con Nicola allenatore a Crotone: "Abbiamo avuto un bel rapporto quando eravamo al Crotone. È una bravissima persona, una persona vera, con cui ho condiviso dei mesi importanti. Mi ha fatto piacere incontrarlo e abbracciarlo oggi".