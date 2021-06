Bologna, per Kolarov c'è il nodo ingaggio. L'alternativa è il belga Theate

vedi letture

Sono giorni molto caldi per il futuro di Aleksandar Kolarov: il serbo dovrà decidere se accettare la proposta di rinnovo dell'Inter (con ingaggio dimezzato) o accasarsi altrove a parametro zero. Su di lui, oltre alla Stella Rossa dell'amico Stankovic, c'è anche il Bologna. C'è però il nodo stipendio da superare: come riporta Il Resto del Carlino, i rossoblù non sarebbero intenzionati a farsi carico di un ingaggio troppo pesante, e si sarebbero già cautelati sondando il terreno con l'Ostenda per Arthur Theate. Classe 2000, il difensore belga ha una valutazione che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.