Bologna, Ramirez vorrebbe tornare in rossoblu ma per il momento non c'è spazio

Gaston Ramirez vorrebbe tornare a giocare per il Bologna e il suo agente lo ha già proposto a Sabatini nel corso delle ultime settimane. Al momento però non ci sono le porte aperte da parte del club, visto che in rosa sono presenti già diversi i giocatori nel suo ruolo come Vignato e Soriano. La speranza dell'uruguaiano è che gli interessamenti per Orsolini, soprattutto da parte della Lazio, possano concretizzarsi, così da aprire uno spiraglio per il ritorno in rossoblu. A riportarlo è Il Resto del Carlino.