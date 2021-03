Bologna, Sabatini apre a Lamela: "Lo valutiamo. Sarebbe perfetto, se dovesse uscire Orsolini"

"Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando". C'è spazio anche per qualche nome di mercato nella lunga intervista concessa da Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, a Il Resto del Carlino: "Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo", sottolinea il dirigente in merito al classe '92 del Tottenham.