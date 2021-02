Bologna, Sabatini: "Indecente dire che Saputo non spende. Antov completa la difesa"

Il direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini, intervenuto dopo la fine del mercato nel corso della trasmissione "Pallone nel Sette" su ETV, ha rilasciato queste dichiarazioni spiegando le operazioni rossoblu: "Sono arrabbiato con la piazza arrabbiata perché non ne vedo il motivo. La storia della punta è diventata insopportabile. Ho già detto che non è un problema del presidente il quale non ci ha mai impedito nulla, però puntualmente si sente che Saputo non tira fuori i soldi. Questa è una cosa indecente. Io se dico una cosa me ne assumo le completa responsabilità e ho sempre detto che Saputo non ci ha mai impedito qualcosa. La responsabilità non deve ricadere su di lui perché è un presidente straordinario. La responsabilità e le scelte sono nostre, mie, di Di Vaio e di Bigon. Questo significa che se le cose non andranno bene io me ne andrò a casa. È la mia parola per la gente. Abbiamo cercato le condizioni giuste per il Bologna dal punto di vista tecnico ed economico ma non sono venute fuori. Agli sportivi delusi chiedo: se fosse arrivato qualcuno chi avremmo dovuto lasciare da parte? Palacio? Barrow? Noi non vogliamo mettere in difficoltà nessuno dei nostri giocatori. A chi dice che abbiamo poche soluzioni in avanti rispondo che mi preoccuperei solo in ottica di una nuova pandemia. Niang è stato vicino e lontano. Devo dire che è un ragazzo un po’ instabile quindi non sono dispiaciuto che non sia arrivato. Le altre squadre si sono rinforzate? Noi ci fidiamo della squadra e del Bologna. Superiamo le sconfitte uscendo dal campo a testa alta, io la società intera non abbiamo paura. Abbiamo fiducia nella squadra e nell’allenatore. E’ vero il mister a Volte ha detto che avrebbero voluto un attaccante ma questo perché è stato sobbarcato di domande… chiedetelo con insistenza a chiunque e chi non lo vorrebbe? Se gli chiedete se è contento del reparto d’attacco vi dirà certamente di sì. Segniamo pochi gol, vero, ma io non conto le reti bensì guardo la caratura dei giocatori. Dal punto di vista dei gol qualcosina ci manca, ma se arrivasse un attaccante dovremmo lasciare da parte Palacio e nessuno lo vuole. Poi Orsolini e Sansone sono in ripresa e Musa Barrow è un grande giocatore e finché io sarò qui Barrow sarà protagonista in questo Bologna. Stiamo doverosamente provando a farlo giocare centravanti, perché dobbiamo fare una verifica, è un dovere professionale. Questo non esclude che possa tornare a giocare esterno. Quello che non capisco sono le critiche a questo giocatore: tutti sbagliano le partite, persino Ibrahimovic. Arnautovic? È un quesito al quale non posso rispondere. Dico però che il Bologna sta puntando tre/quattro giocatori che possano puntellare questo gruppo e lo possano far salire di livello. Nomi non posso farne. Antov è un difensore centrale che completa il reparto. Abbiamo fatto un investimento tecnico importante. Ha 20 anni, è capitano del Cska di Sofia e contiamo che possa essere protagonista con noi a breve. Ci abbiamo lavorato abbastanza. Andrà a completare un gruppo molto forte di ragazzi in grande crescita. Avete visto come si sta consolidando Dominguez, le prime partite di Hickey, poi Svanberg e Schouten... Sono giovani che completeranno la loro crescita nel momento in cui avremo completato la squadra con due o tre giocatori di livello: questo è il nostro prossimo obiettivo".