Bologna, Sabatini lavora al colpo Arnautovic per giugno. Giallo Swiderski per l'attacco

Sabatini lavora per portare Marko Arnautovic al Bologna nel corso della prossima estate anche se l'operazione non è semplice soprattutto per i costi. Nel frattempo gli emiliani non dovrebbero investire per l'acquisto di un altro attaccante, anche se fino all'ultimo minuto potrebbe riprendere quota la pista Swiderski, giocatore che il club di Saputo aveva praticamente preso in prestito con obbligo di riscatto dopo 7 gol segnati in Serie A ma che poi ha messo in ghiaccio forse perché non convinto fino in fondo della bontà dell'operazione. Secondo il Corriere dello Sport il suo agente potrebbe presto arrivare in Italia per parlare del futuro del proprio assistito, ma certezze su nuovi contatti non ce ne sono.