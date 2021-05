Bologna, Sabatini: "Palacio incide moltissimo, guardate che gol. Napoli? Squadra costruenda"

Walter Sabatini, coordinatore aree tecniche Bologna, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio elogia così Rodrigo Palacio: "Non è un caso che sia il calciatore più anziano ad aver segnato una tripletta in Serie A: è un giocatore che incide moltissimo, un professionista serio e voglio sottolineare anche la caratura dei gol che ha segnato. Napoli? Non credo abbia perso punti per le discussioni fra ADL e Gattuso, queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è costruenda e l’allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima".