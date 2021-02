Bologna, Sabatini punta su Antov: giovane vecchio che piaceva ad Arsenal e Roma

Valentin Antov è l'acquisto effettuato dal Bologna sul gong del mercato invernale. Un acquisto alla Sabatini, ovvero un talento purissimo e molto giovane (classe 2000) che però si è già imposto nel campionato bulgaro tanto da essere stato insignito con la fascia da capitano a inizio stagione proprio dal CSKA Sofia. In patria nel 2020 è stato eletto come secondo miglior calciatore bulgaro dopo solo Dimitar Iliev del Plovdiv.

76 presenze in prima squadra con 3 gol e un posto inamovibile nel club più famoso della Bulgaria. Un giocatore capace anche di scendere in campo come centrocampista centrale che ha mostrato temperamento e duttilità. Il suo profilo aveva colpito anche club di primissima fascia come l'Arsenal e la Roma, ma alla fine la decisione è ricaduta sul Bologna con l'obiettivo di giocare con continuità e di fare il definitivo passo in avanti nella propria carriera nel calcio che conta.