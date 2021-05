Bologna, Saputo è tornato in città: a breve il summit per decidere il futuro di Mihajlovic

Joey Saputo ieri è tornato in Italia dove resterà almeno fino a mercoledì o giovedì. Il patron rossoblu assisterà alla partita contro la Juventus ma soprattutto passerà i prossimi giorni per pianificare la prossima estate e il prossimo mercato. Chiaramente dovrà anche incontrare Mihajlovic e infatti è già in agenda un incontro che però potrebbe avere un esito inatteso in caso di chiamata di qualche big all'allenatore serbo. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.