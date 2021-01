Bologna, Soriano: "Bello tornare alla vittoria. Oggi abbiamo sofferto poco e non subito gol"

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato ai microfoni di Sky Sport "Tornare alla vittoria è sempre bello. Anche il mister prima della partita ci ha detto che fino ad ora le prestazioni c'erano ma mancavano qualcosa. Quel qualcosa erano i dettagli e penso che contro una squadra fisica abbiamo sofferto poco, abbiamo fatto gol e non lo abbiamo preso. Abbiamo fatto una buona gara".

Si è rivisto il Bologna di inizio stagione?

"Sicuramente quando si vince è tutto più bello e si guardano meno gli errori. Ci siamo parlati fra di noi, oggi abbiamo dato tutti una mano. Abbiamo sofferto tutti insieme, anche se per 90 minuti non giochiamo un bel calcio nei momenti difficile non aver preso gol".

Mancato qualcosa in avanti?

"Arriviamo spesso davanti alla porta poi sbagliamo o il tiro o l'ultima scelta. Dobbiamo essere più lucidi e concreti ma, come ho detto spesso, è una squadra dove nessuno si risparmia. Se ognuno pensa a dare il 100% per il bene del Bologna si è visto che arrivano i risultati".