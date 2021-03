Bologna, Tomiyasu scalpita per tornare contro la Samp: domani il test decisivo

Takehiro Tomiyasu ha fretta di tornare a disposizione di Mihajlovic e se tutto andrà bene il giapponese potrebbe tornare titolare già contro la Sampdoria. Molto dipenderà dal test sul campo che il difensore effettuerà domani: se sentirà anche solo un minimo fastidio o dolore, lo staff medico non darà il via libera per vederlo in campo contro il Doria e rinvierà il ritorno tra gli 11 alla settimana successiva, ovvero contro il Crotone. A riportarlo è il Corriere dello Sport.