Bologna vicino al salto di qualità? Mihajlovic: "La gara col Cagliari può essere spartiacque"

Senti che questa squadra è vicina al salto di qualità? Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa risponde anche a questa domanda: "Sicuramente la gara col Cagliari può essere spartiacque, dovessimo fare risultato e vincere, al 90% saremmo salvi e a quel punto puoi pensare anche a toglierti le altre soddisfazioni che ci meritiamo. Spero che anche i ragazzi capiscano l'importante della partita, se ripetiamo la gara con la Lazio dal punto di vista dell'aggressività e della determinazione è molto più semplice che arrivi un risultato positivo. Io sono molto fiducioso, abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita: siamo un po' in emergenza difensiva, ma anche con la Lazio Mbaye e Di Silvestri hanno disputato una grande partita. Domani mancherà anche Danilo e sono curioso di vedere Antov come se la cava. Sappiamo le qualità del Cagliari che dal centrocampo in su hanno giocatori che possono metterci in difficoltà, ma noi andremo lì e giocheremo per vincere".

