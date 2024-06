Ufficiale Bonaventura lascia la Fiorentina a scadenza: "Resterai nella storia, Jack"

vedi letture

Giacomo Bonaventura saluta la Fiorentina. Il contratto del centrocampista scadrà infatti in queste ore e non sarà rinnovato, come comunicato dal club gigliato. "Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura", il messaggio del club gigliato sui social.

Nella sua militanza viola Bonaventura ha messo insieme numeri importantissimi, fatti di 162 presenze con all'attivo 22 gol e 22 assist.