Boniek: "Mourinho a Roma ha creato il gruppo. Può vincere la Conference League"

"Mourinho è un leader, difende lo spirito del gruppo. Ha creato il gruppo e non era facile vista la delusione dello scorso anno". Parla così, Zbigniew Boniek, vicepresidente UEFA e grande ex Roma, ai microfoni di Centro Suono Sport: "È fatto per queste cose, è un personaggio positivo. La Roma può vincere la Conference League? La Roma deve andare il più avanti possibile innanzitutto. Con Mourinho la Roma ha acquistato questo target internazionale e se vince la Conference League allora avrà fatto un grosso passo avanti perché vincere non è mai facile, perché alla fine incontri sempre una squadra tosta o che può darti fastidio e lì ce ne sono 2-3... Credo che abbia possibilità e per me è favorita”.