Bonucci: "Ho sentito Pirlo ma ora Allegri ci darà una mano. Brutto vedere gli altri vincere"

vedi letture

Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, parla così all'intervallo del match contro San Marino ai microfoni di Rai Sport: "Era un obiettivo quello di arrivare a quota 100 presenze in azzurro, ora ci prepariamo ad un Europeo nel quale abbiamo voglia di stupire. La settimana di riposo è stata importante avendo avuto pochi giorni per ricaricare le pile. Ci siamo ritrovati con voglia di stare insieme e pronti a disputare un grande Europeo".

Ha parlato con Pirlo in queste ore? Cosa ne pensa del ritorno di Allegri?

"Mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister. Ci ho parlato, per essere stato alla prima esperienza con tante difficoltà ha raggiunto grandi traguardi. Rispetto agli altri anni è mancato lo Scudetto, ma era difficile: sia per condizioni esterne che per il poco tempo che ha avuto. Ora pensiamo a quello che verrà, Allegri ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo con la sua esperienza. Non vedo l'ora di ricominciare. Vedere gli altri che vincevano lo Scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi".