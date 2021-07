Borja Valero: "Fieri di essere fiorentini adottivi. Grazie a tutti per l'affetto"

vedi letture

Dopo le molteplici attestazioni d'affetto ricevute via social alla luce del suo addio alla maglia viola e al calcio giocato, l'ormai ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento, ripubblicando anche lo striscione che ieri gli ha dedicato la Curva Fiesole. Ecco il pensiero dello spagnolo: "Fieri di essere Fiorentini adottivi. Vorrei approfittare anche per ringraziare tutte le persone che in un modo o in un altro mi hanno dimostrato il loro affetto, siete fantastici, grazie".

Assieme al pensiero del numero 20 è arrivato anche quello della moglie Rocìo Rodriguez sempre via Instagram: "E noi onorati di avervi nella nostra vita. Non si può spiegare con parole tutto quello che stiamo vivendo. Il vostro affetto, i vostri messaggi, ci riempiono il cuore. Con voi ragazzi, é tutto più facile. Grazie infinite. ah! Appena si potrà, birrino pre partita e tutti alla Fiesole! DI FIRENZE VANTO E GLORIA"