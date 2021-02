Braccio destro di Dell, già proprietario di due club: chi è Robert Platek, nuovo patron dello Spezia

vedi letture

Robert Platek è il nuovo proprietario del cento per cento dello Spezia Calcio. Finisce ufficialmente oggi l'era Volpi, inizia quella dell'imprenditore che ha base finanziaria a Washington, partner di MSD Capital. Questa è una società che gestisce la fortuna di uno degli uomini più ricchi d'America come Michael Dell, numero uno e proprietario di Dell Technologies. Entrato in società circa vent'anni fa, è diventato partner di MSD nel 2006. Il suo cv racconta di altre aziende di impresa fondate come Plymouth Partners e Griffin Partners.

E' il terzo club Il cinquantaseienne di Arlington, Virginia, ha già due società. Parla in questo caso di 'investimento personale' e dunque non presuppone un investimento diretto da parte di Dell. In Europa è già proprietario di due club: il primo è il portoghese Casa Pia, il secondo sono i danesi del Sonderjysk. Adesso lo Spezia, dove sarà proprietario e dove il figlio agirà da vicepresidente ma, almeno fino all'estate, non toccherà nulla del management.