Braida: "L'evoluzione di Fagioli mi ricorda quella di Pirlo. E alla Juve lancio un appello..."

Il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttosport' per parlare di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus che sabato al Via del Mare contro il Lecce ha realizzato il suo primo gol con la maglia bianconera e lo scorso anno era in prestito proprio a Cremona, tra i protagonisti della promozione dei grigiorossi: "Non ho mai avuto dubbi sulla sua classe, ma lo scorso anno ho avuto modo di conoscere anche un ragazzo con la voglia di imparare e questo è fondamentale. Se al talento abbini la giusta mentalità, allora puoi pensare di affermarti ai vertici".

Sul percorso che può intraprendere Fagioli, questo in pensiero di Braida: "La sua evoluzione a me ricorda da vicino quella di Pirlo, passato da numero 10 a regista basso. Probabilmente il meglio lo fa vedere davanti alla difesa in un centrocampo a due".

Infine, un messaggio alla Juventus: "Lancio pubblicamente un appello (ride, ndr): se avete bisogno di qualcuno che lo faccia giocare con maggior regolarità, la Cremonese è disposta al sacrificio".