Branchini su Allegri: "Riposo forzato, vuole tornare ad allenare ma serve l'offerta giusta"

Ai microfoni di '1 Station Radio' ha parlato il noto procuratore Giovanni Branchini. E ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus alla ricerca dell'offerta giusta per tornare in pista: "Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione. C'è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all'inizio godibile e ora più forzato, c'è necessità di entrare. Serve però un progetto che lo convinca e finora non è arrivato".

C'è anche il Napoli tra queste squadre?

"Preferisco non commentare in merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare".