Brescia, Cistana nel mirino di due club di Serie A: Napoli e Fiorentina sul centrale

Non sarà facile per il Brescia trattenere Andrea Cistana nella prossima stagione. Il difensore centrale classe '97 infatti piace molto in Serie A con due club che lo avrebbero messo nel mirino pur senza essersi ancora fatti avanti in maniera concreta. Si tratta, come riferisce il Giornale di Brescia, di Napoli e Fiorentina.