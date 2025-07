Ufficiale Lazio Women, il rinforzo tra i pali è Durante: arriva in prestito dall'Inter

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integramente, che la Lazio Women, in vista del prossimo campionato di Serie A, "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Francesca Durante dall’ F.C. Internazionale Milano.

Portiere classe 1997, in carriera ha vestito le maglie prestigiose di Verona, Inter e Fiorentina, club con cui ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il nuovo estremo difensore biancoceleste è stata anche nominata come miglior portiere della Serie A nella stagione 2022-23, venendo anche inserita in due occasioni dall`AIC nella formazione dell`anno.

Durante, al momento impegnata con la Nazionale nel Campionato Europeo in corso, in azzurro può vantare tredici presenze, oltre alle medaglie di bronzo agli Europei e ai Mondiali con l`Italia Under 17".

Proprio a proposito di campionato Europeo, alle ore 18:00 in quel di Sion, le azzurre del Ct Andrea Soncin scenderanno in campo per la prima gara della competizione, che ieri ha preso il via con la prima giornata della Fase a Gironi: una gara che non vede la citata calciatrice titolare, ma in panchina, con i pali della nostra Nazionale difesi dunque da Giuliani (CLICCA QUI per leggere le formazioni ufficiali).