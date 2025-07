Ufficiale Monopoli, arriva dall'AlbinoLeffe Salvatore Longo: accordo biennale fino al giugno 2027

La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento di Salvatore Longo. Il calciatore ha sottoscritto con il club biancoverde un accordo per i diritti alle prestazioni sportive con scadenza al 30 giugno 2027.

Attaccante classe 2000, 191 cm, nato a Catania il 19 maggio, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’Albinoleffe. Prima ancora ha giocato con Turris, Pergolettese e Bisceglie (sempre in serie C) e Fiorentina (under 17 e Primavera 1).

In totale finora ha collezionato 168 presenze, 15 gol e 7 assist tra campionato, coppa, playoff e playout in serie C. Sono 34, 4 e 1, invece, le presenze, i gol e gli assist in Primavera 1.