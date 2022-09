Brozovic ko in Nazionale, Inter irritata. E la FIFA pagherà stipendio solo dopo 28 giorni di stop

vedi letture

Inter irritata per lo stop di Marcelo Brozović con la Croazia. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in viale della Liberazione non avrebbero preso benissimo la gestione del regista che ha portato al ko. Soprattutto per due ragioni: Brozovic era arrivato in Nazionale dopo uno stop precauzionale di Udine, si poteva gestire il suo impiego. La seconda è il comunicato della federcalcio croata: facendo riferimento a "diverse settimane di stop", la sensazione è quella di un pressing indebito sul club per far riposare Brozo in vista dei Mondiali. Al tutto si aggiunge un dato: come accade in questi casi, la FIFA pagherà lo stipendio del calciatore soltanto dopo il ventottesimo giorno di stop.