Live TMW Brugge, Jashari: "Giocare a San Siro un sogno. Okafor bel giocatore"

Ardon Jashari, difensore del Club Brugge, è in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan, valida per la terza giornata di Champions League.

Segui in diretta le dichiarazioni del centrocampista del Club Brugge con il live testuale su TMW.

Domani il Brugge a San Siro.

"È un sogno che diventa realtà per me. Tutti sognano di giocare qua, contro una grande squadra. Sarò pronto per domani. Spero di avere un'occasione domani per mostrare le mie qualità".

Come ti senti per domani?

"Abbiamo fatto una grande partita contro il Dortmund, con tantissime occasioni anche per vincere la partita, ma poi il risultato non è stato positivo. Abbiamo mostrato la nostra grande qualità".

Sei svizzero: che ne pensi del tuo connazionale Okafor?

"È un bel giocatore, ho giocato con lui nella Svizzera e sono veramente felice che giochi per una grande squadra".

C'è un giocatore del Milan che ti piace particolarmente?

"Sono tanti giocatori forti, ma domani pensiamo solo a noi".

Termina qui la conferenza.