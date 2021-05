Buffon: "Addio comunicato a gennaio alla Juve. L'anno scorso una proposta mi ha fatto vacillare"

vedi letture

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, parla al termine del successo contro il Sassuolo colto stasera dalla sua squadra ai microfoni di Sky. Questo il punto sul proprio futuro: "Non ho segreti e ho già detto prima: sono arrivato alla Juve vent'anni fa ed ero un ragazzo con una bussola che talvolta non faceva, vado via dalla Juve e sono un uomo felice. Questo è il regalo più grande che il mondo Juve potesse darmi. Adesso ho avuto qualche proposta bella, voglio vedere tra 20-25 giorni se ho l'entusiasmo e la motivazione, ma anche la voglia di far fatica, per essere protagonista ed essere Buffon. Altrimenti, smetto di giocare. Ma grande serenità, sono nell'età dell'oro di un atleta, posso decidere con grande serenità".