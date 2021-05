Buffon, e adesso? Per Tuttosport c'è anche il Barça, ma dovrebbe accettare il ruolo di 12°

vedi letture

Annunciato l'addio alla Juventus, adesso per Gianluigi Buffon si apre il toto-futuro. Detto del no all'Atalanta lo scorso settembre, di certo Buffon si è accorto che il ruolo di secondo delle ultime due stagioni non gli va più: "O smetto o se trovo una sistemazione che mi dà stimoli per giocare o per fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione", ha detto il portiere. Una sistemazione - scrive Tuttosport - sono pronti a offrirgliela Olympiacos, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Dynamo Kiev e lo Sporting dove è cresciuto, e dove magari finirà la carriera, il suo amico Cristiano Ronaldo. Buffon - si legge - potrebbe però trovarsi anche a dividere lo spogliatoio con il rivale di CR7, Leo Messi: perché anche il Barcellona sta pensando a Super Gigi, che però dovrebbe accettare di nuovo di essere il dodicesimo.