Buffon e la BBC: "Tre ragazzi per bene, sarà difficile trovare persone così nel calcio"

Gianluigi Buffon ha raccontato ai microfoni di JTV della difesa Barzagli, Bonucci, Chiellini: "Mi vengono in mente 2 cose: il legame, che ti unisce in maniera più forte dell'amicizia, e come secondo termine, ragazzi per bene. Sono 3 ragazzi per bene, sarà difficile trovare persone così nel mondo attuale del calcio. Lo spogliatoio? C'era un mix tra italiani, che trainavano il gruppo, e stranieri, ci è sempre piaciuto farci contaminare da loro. Abbiamo accolto tutti a braccia aperte, Mandzukic è stato qui 4-5 anni e non voleva più andare via. Con tutti si è creato un bel clima, ne ricordo tanti, credo che tutti siano stati bene con noi".