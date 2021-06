Buffon: "Il Parma mi ha aiutato a diventare grande. Ora sta a me ricambiare"

Nel corso della festa-evento tenutasi al Tardini, il protagonista di serata, Gianluigi Buffon, è tornato sulla scelta di sposare il progetto gialloblù: "Non pensavo, perché tante cose si sarebbero dovute incastrare. Ma in questi 20 anni lontano da Parma, in qualsiasi intervista, io penso tutti abbiano potuto capire il mio legame con Parma. Ho tantissimi amici che ho continuato a sentire, dentro di me Parma è sempre stata presente. Ma devo dire che non avrei mai pensato che la vita mi proponesse di poter tornare. Ma la mia determinazione mi ha regalato l'opportunità di tornare qua e giocare per questa maglia. Ho visto qualche intervista in cui si parlava di possibili difficoltà nel tenere giocatori in Serie B, ma il Parma dopo Milan, Inter e Juve è la squadra che ha vinto di più in Italia e la sedicesima in Europa. Sentire di giocatori che storcono il naso per venire a Parma mi ha fatto decidere di dare una mano. Perché Parma a me ha dato una mano a diventare grande, e ora devo darla io a lei per tornare grandi".