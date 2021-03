Buffon: "Non giocherò oltre giugno del 2023. Il ritorno alla Juve era nel mio destino"

Gigi Buffon, portiere della Juventus, nel corso di una lunga intervista al Guardian in Inghilterra, ha svelato qual è la data massima oltre cui non ha intenzione di proseguire a giocare: "Nella mia testa c'è un limite massimo che è giugno del 2023. Senza dubbio non andrei oltre. Però non è da escludere che possa decidere di fermarmi dopo i prossimi 4 mesi. Si dice che quando arrivi alla mia età, il declino può presentarsi da un momento all'altro. Anche se non ci credo. Le sensazioni che sto provando adesso non mi fanno pensare a questa possibilità. Sicuramente posso dire che non avrei mai pensato di giocare per così tanto tempo. Penso che sia una bella storia". E sul ritorno alla Juventus ha le idee più che chiare: "Sono uno che crede molto nel destino: quando mi hanno proposto di tornare, mi sono detto che sarebbe stata un'ultima grande storia da scrivere".