Buffon ricorda l'eliminazione contro la Svezia: "Non ci fu ammutinamento. Rappresentavamo l'Italia"

All’interno della trasmissione “Sogno Azzurro” il documentario sulla Nazionale italiana allenata di Roberto Mancini ha parlato Gianluigi Buffon ex capitano degli azzurri in merito alla mancata qualificazione a Russia 2018 durante la gestione Ventura: “Non ci sono stati ammutinamenti da parte di nessuno. Noi siamo li in rappresentanza di una nazione e non di noi stessi o di un tecnico. L’allenatore da le direttive ma noi siamo lui per dare la nostra professionalità per la nazione e per i tifosi che ci sostengono”.