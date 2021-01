Buffon scherza con CR7: "Potevi risparmiarmi un paio di gol". Ne ha subiti 10 in 8 gare

Con il gol siglato ieri sera in Supercoppa, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 760 reti in partite ufficiali siglate in carriera. Un potenziale record, per il fuoriclasse portoghese, anche se dalla Repubblica Ceca non tutti sono d’accordo. Via Instagram, Gianluigi Buffon fa comunque gli auguri al compagno, scherzando: “Potevi risparmiarmi un paio di gol. Comunque congratulazioni per questo ennesimo record nella tua carriera”. In carriera, CR7 ha segnato ben più che un paio di gol a Buffon: ben dieci in otto partite.