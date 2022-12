Buona la prima per la Fiorentina: 2-0 al Borussia Dortmund nel triangolare di Bucarest

Buona la prima per la Fiorentina nel triangolare di Bucarest con Borussia Dortmund e Rapid Bucarest. I viola di mister Italiano hanno infatti battuto per 2-0 i tedeschi gialloneri grazie alle reti di Mandragora al 35' e Bonaventura al 39'. La partita si è svolta in due tempi da 30 minuti ciascuno.

Adesso Cabral e compagni affronteranno i padroni di casa, che nella prima partita dell'International Cup di Bucarest hanno perso 2-1 proprio col Dortmund.