"Buone risposte per Madrid". Rivedi le parole di Gasperini dopo la vittoria con lo Spezia

vedi letture

"Intanto questa è una bella vittoria, aver vinto una gara difficile è un grande merito. Martedì sarà un altro tipo di partita, ora abbiamo i tempi giusti per calarci in un match complicato. All'andata non siamo riusciti a giocarla alla pari, ora possiamo confrontarci con il Real come vogliamo". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa dopo la vittoria con lo Spezia.