C'è anche De Gea per la porta della Juventus: Alisson è in pole, lo spagnolo è l'alternativa

Occhi puntati sulla porta in casa Juventus. Da una parte la lotta per il quarto posto che vede la squadra di Luciano Spalletti in testa, dall'altra la voglia di pianificare il futuro dalle parti della Continassa. La dirigenza bianconera infatti è al lavoro per impostare la prossima stagione con l'obiettivo di tornare subito a lottare per lo scudetto. Tanti sono i reparti in cui Comolli e Ottolini interverranno ma il primo dovrebbe essere quello del portiere puntando su un giocatore che abbia qualità ma soprattutto che abbia esperienza.

Il primo nome che era finito sul taccuino è sempre Alisson. L'ex Roma, adesso al Liverpool, dovrebbe essere sempre la prima scelta e sembra essere in pole. I Reds però hanno sparato alto chiedendo 10 milioni di euro. Da capire se sia una valutazione del calciatore che fa il club inglese oppure se dietro c'è un po' di risentimento sul fatto che ci sia una sorta di accordo verbale fra il brasiliano e la Juve. Se fosse in questo senso l'estremo difensore potrebbe rallentare il tutto per non creare strappi con una società a cui deve tanto e a cui per vari motivi è legato.

I bianconero però da questo punto di vista non si farebbero trovare impreparati. Un'alternativa c'è e verrebbe dal nostro campionato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, un nome plausibile sarebbe quello di David De Gea della Fiorentina.