C'è anche lo Spezia su Cerri. L'attaccante del Cagliari ha detto no al Como

Come riferito da L'Unione Sarda, sono numerosi i club che seguono da vicino la situazione di Alberto Cerri, attaccante di proprietà del Cagliari. Dopo che quest'ultimo ha già rifiutato il Como, per lui in Serie B come opzione prioritaria ci sarebbe il ritorno a Perugia, anche se nelle ultime ore si sarebbe iscritta alla corsa anche lo Spezia neo-promosso in Serie A. Ai liguri, si legge, Cerri non direbbe di no.