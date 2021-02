"C'è rammarico, il 2-0 è risultato bugiardo". Rivedi Gattuso dopo la sconfitta col Granada

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Granada. Rivedi il video con le parole dell'allenatore azzurro: "Sono da rivedere i primi 20 minuti e l'approccio alla partita ma per come siamo messi e per ciò che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. È inutile pensare a passare o non passare, dobbiamo recuperare le energie, abbiamo 10 giocatori contati e sarebbe follia pensare al passaggio del turno. Abbiamo perso anche Politano, dove andiamo? Il rammarico c'è, il 2-0 è bugiardo. Politano ha male al costato, non riesce a respirare e fa fatica a correre. Dobbiamo trovare una soluzione".