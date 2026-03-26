Cabrini avverte: "Attenta Italia, non esistono più squadre materasso"
Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Cabrini, per commentare la sfida che l'Italia giocherà contro l'Irlanda del Nord nel playoff per il Mondiale:
"L'Italia dovrà affrontarla con coraggio, soprattutto con la speranza di portare a casa queste partite importantissime per sbloccare la fase finale del mondiale. Irlanda del Nord sfavorita? Ma puoi trovare sempre un avversario molto voglioso di giocarsela al 100%, non esistono più squadre materasso".
Teme per un'altra eliminazione?
"Sarebbe una mazzata terribile non poterci andare per la terza volta consecutiva. C’è la possibilità di fare tutto, di poter fare una buona partita con la consapevolezza di guardare al futuro che può iniziare partecipando al campionato del mondo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.