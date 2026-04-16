Cabrini: "Bologna, giocatela senza pensare al peggio. Servirà la partita perfetta"

Missione (quasi) impossibile per il Bologna. Questa sera la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di finale di Europa League partendo dal pesante 1-3 dell'andata. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha commentato la sfida e cosa deve fare la formazione rossoblù: "Giocarsela senza pensare al peggio. Testa libera e attaccare. Con leggerezza ma pure in maniera intelligente. Sapendo che prendere un’imbarcata, subendo tanti gol, sarebbe un epilogo immeritato visto il cammino. No, il Bologna nella peggiore delle ipotesi deve uscire a testa alta. Prima però crederci, senza paura, che non si sa mai...".

Una rimonta difficile, molto secondo l'ex difensore: "Inutile negarlo - prosegue -. Servirà la partita perfetta, la gara dell’anno. Il margine di errore è bassissimo e l’Aston Villa non si adagerà sul risultato dell’andata, non è nella loro mentalità. Era così ai miei tempi e lo è ancora oggi, anche se Emery è un tecnico molto attento. Non speculeranno, se la giocheranno comunque e per il Bologna potrebbe anche diventare un vantaggio".

E su chi potrebbero essere i giocatori "della Provvidenza" sottolinea: "Potrei dire Rowe e Bernardeschi, giocatori dall’orizzonte europeo per tecnica e velocità di esecuzione, oppure Castro, un combattente".