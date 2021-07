Cagliari alla ricerca di rinforzi a centrocampo: obiettivo Lemina

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, il Cagliari va alla ricerca di rinforzi per la propria mediana e sarebbe intenzionato a riportare in Italia il centrocampista Mario Lemina. Il classe 1993 ex Juventus è di proprietà del Southampton, anche se ha giocato l'ultima stagione in prestito al Fulham.