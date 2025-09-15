Ufficiale Cagliari, annunciato il rinnovo di Liteta. Si dividerà tra prima squadra e Primavera

Il Cagliari ha annunciato di aver rinnovato fino al 2030 il contratto del proprio centrocampista Joseph Liteta (19 anni), classe 2006 che attende di fare il proprio esordio in prima squadra con i rossoblù.

Si legge nella nota con cui il Cagliari fa sapere di aver rinnovato il contratto di Liteta: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Joseph Liteta che si lega al Club fino al 30 giugno 2030. Classe 2006, centrocampista zambiano capace di unire dinamismo, resistenza e visione di gioco, Liteta è arrivato in rossoblù nel 2024 dall’Atletico Lusaka. In poco tempo ha saputo imporsi come protagonista dell’Under 20, con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera. Con la formazione guidata da mister Pisacane ha chiuso la stagione con 33 presenze, 1 gol e 1 assist, a cui si aggiungono le 4 gare giocate in questo avvio di campionato. Le sue prestazioni gli hanno già aperto le porte della prima squadra con cui ha svolto l’intero ritiro estivo; in occasione della gara contro il Parma è entrato per la prima nella lista dei convocati per una partita di Serie A".

Prosegue e conclude il comunicato del Cagliari: "Liteta continuerà così il proprio percorso di crescita lavorando stabilmente con la prima squadra e restando al tempo stesso a disposizione dell’Under 20. Congratulazioni Joseph, avanti insieme!".