Ufficiale Catania, Popovic saluta l'Italia e torna in Australia. Ha firmato con il Perth Glory

Si chiude l'avventura catanese dell'attaccante australiano Gabriel Popovic, che torna in patria dopo aver sposato la causa Catania nel 2023, in un biennio costellato da prestiti: il giocatore è infatti passato al Perth Glory, la società con sede nel capoluogo dell'Australia Occidentale, Perth appunto, che milita nella A-League Men, la massima serie del campionato australiano.

A rendere noto il tutto, il club etneo, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Perth Glory il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Popovic. All’attaccante, che ha disputato 6 gare e realizzato una rete con la nostra maglia, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".