Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sportiello dal 1', sfida a distanza tra Simeone e Zapata

Sfida importantissima alla Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta, con entrambe le squadre che vogliono trovare i tre punti. I padroni di casa non vincono dal 7 novembre, nel match interno contro la Sampdoria. Di Francesco opta per il 3-4-2-1 con Simeone unica punta supportato da Joao Pedro e Nainggolan. Walukiewicz, Rugani e Godin andranno a comporre la linea difensiva davanti a Cragno.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Eusebio Di Francesco

I nerazzurri rispondono col solito 3-4-1-2, ma con due sorprese rispetto alla vigilia: gioca Sportiello al posto di Gollini, mentre Pasalic si piazzerà in mezzo al campo per poter far rifiatare De Roon dopo le fatiche di Coppa Italia contro il Napoli. In attacco non si cambia, Pessina andrà a supporto di Ilicic e Zapata. Muriel, almeno per il momento, partirà dalla panchina.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Pessina, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini