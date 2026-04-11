Cagliari, Borrelli: "Ritiro utile per confrontarci e rinsaldare il gruppo"
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Gennaro Borrelli è intervenuto a DAZN prima della sfida tra Cagliari e Cremonese: "Stare fuori non è bello, ma ho lavorato tanto per recuperare al meglio il prima possibile, non vedo l'ora di scendere in campo oggi"
Quanto conta ripartire?
"Questo ritiro ci è servito per darci più compattezza. Ci siamo confrontati per dare il 100% e anche di più e tornare alla vittoria".
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