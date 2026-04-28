TMW Mendy e Borrelli a segno e poi infortunati: la maledizione in attacco del Cagliari continua

Problemi in attacco per Fabio Pisacane. La vittoria di ieri contro l'Atalanta è stata molto importante ai fini della classifica con tre punti che tengono il Cagliari lontano dalla zona retrocessione. Dall'altro lato c'è un po' di preoccupazione per l'uscita anticipata di due elementi del reparto offensivo come Mendy e Borrelli, entrambi decisivi con le loro reti nella sfida della Unipol Domus. Un attacco dunque che potrebbe essere ridisegnato nei prossimi match di campionato ma ovviamente la situazione andrà valutata giorno per giorno.

La situazione di Mendy e Borrelli

Dopo la doppietta con cui ha debuttato dal primo minuto in Serie A, il baby classe 2007 ha accusato un problema muscolare ed è rimasto negli spogliatoi sostituito proprio da Borrelli, a segno dopo due minuti nella ripresa. Nel finale però anche l'ex Frosinone e Brescia si è fermato, sostituto da Belotti. "Ho sentito pizzicare, farò degli esami ma spero di giocare ancora qualche partita" ha dichiarato il giocatore al termine del match.

Assente anche Pavoletti

Ai due giocatori che verranno monitorati nei prossimi giorni, va aggiunto anche Leonardo Pavoletti. Il numero 30 rossoblù non è stato convocato nelle ultime partite sempre per un problema al ginocchio. L’ultima presenza è stata lo scorso 15 marzo nel match perso 3-1 all’Arena Garibaldi di Pisa per 3-1, suo il gol della bandiera, poi una panchina contro il Napoli e poi nuovamente out.